وكشفت الصحيفة، أن رئيس الوزراء كير ستارمر يستعد لفرض عقوبات جديدة على حركة حماس، في محاولة لاحتواء الانتقادات الموجهة لقراره.

ووفق الصحيفة، سيعرض ستارمر موقفا أكثر تشددا تجاه الحركة، في بيان يوضح أن اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية يأتي وسط تصاعد المعارك في غزة، وتفاقم الأزمة الإنسانية هناك.

وسيأتي الإعلان قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يجدد ستارمر دعوته لوقف إطلاق النار وحل الدولتين، مع تحميل إسرائيل المسؤولية عن عدم تلبية شروط السلام ووقف القتال في غزة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، إنه من المتوقع أن يؤكد ستارمر الاعتراف بدولة فلسطينية بعد أن استنتج أن الوضع قد تدهور منذ أن دعا إسرائيل إلى تغيير مسارها خلال الصيف الماضي.

وإلى جانب الاستمرار في الهجوم العسكري والأزمة الإنسانية في غزة، أبدت الحكومة البريطانية انزعاجها من خطط تسريع وتيرة بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهو أمر يخشى وزراء الحكومة أن يقضي على أي أمل في حل الدولتين.

جدير بالذكر أن ستارمر ووزراؤه سعوا إلى التأكيد على أن الاعتراف بدولة فلسطين ليس مكافأة لحماس، قائلين إنه لا يمكن أن يكون لها دور في الحكم المستقبلي لغزة، وشددوا على المطالبة بالإفراج عن الرهائن.