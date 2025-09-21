وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال "إذا لم تُعد أفغانستان قاعدة باغرام الجوية إلى من أنشأها، الولايات المتحدة، فإن أمورا سيئة ستحدث".

وأعلن ترامب، الخميس، أن الولايات المتحدة تحاول استعادة قاعدة "باغرام"، حيث قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "نحاول استعادتها"، في إشارة إلى القاعدة التي وصف موقعها بالقرب من الصين بأنه استراتيجي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يلمح فيها ترامب إلى رغبته في استعادة "باغرام"، إذ سبق أن فعل ذلك قبل أشهر، كما سبق لحركة طالبان رفض هذا الطلب.

وتقع "باغرام" على بعد 11 كيلومترا جنوب شرقي شاريكار في ولاية باروان الأفغانية، وكانت في السابق كبرى القواعد العسكرية الأميركية في أفغانستان.

وأصبحت القاعدة تحت سيطرة حركة طالبان بعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان عام 2021.

وكان ترامب قد قال للصحفيين الجمعة إن "مغادرة قواتنا قاعدة (باغرام) بأفغانستان في عهد بايدن من أسوأ الأيام في تاريخنا".