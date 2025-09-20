وأضاف زيلينسكي: "أنا ممتن لأن مقترحات أوكرانية كثيرة أُخذت بعين الاعتبار في حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي".

وتابع: "نتوقع الآن اتخاذ عقوبات قوية من جانب الولايات المتحدة أيضا.. أوروبا تقوم بدورها".

كما كشف الرئيس الأوكراني أنه سيلتقي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هامش مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التي تبدأ يوم الثلاثاء.

وأوضح أنه ستكون هناك العديد من الاجتماعات الثنائية، بما في ذلك اجتماع مع الرئيس الأميركي.

وقال إنه يخطط لمناقشة الضمانات الأمنية التي تحتاجها أوكرانيا من شركائها، بالإضافة إلى مناقشة العقوبات ضد روسيا.

وسيجتمع حوالي 150 من رؤساء الدول والحكومات في نيويورك يوم الثلاثاء لحضور مناقشات الجمعية العامة الدورة الـ 80 للأمم المتحدة.