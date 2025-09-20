ويُمثل هذا الخلل أحدث حلقة في موجة هجمات إلكترونية متطورة استهدفت حكومات وشركات حول العالم، وطالت قطاعات مثل الرعاية الصحية والدفاع والتجزئة وصناعة السيارات.

وقال مطار هيثرو إن شركة كولينز إيروسبيس، التي تزود عددا من شركات الطيران في مطارات حول العالم بأنظمة تسجيل الوصول والصعود، تواجه مشكلة فنية قد تتسبب في تأخير للمسافرين المغادرين.

وذكر مطارا بروكسل وبرلين في بيانين منفصلين أنهما تأثرا أيضا بالهجوم.

وبعد ساعات، قال مطار دبلن إن هذه المشكلة أثرت على عملياته بشكل طفيف، إلى جانب مطار كورك، وهو ثاني أكبر مطار في أيرلندا بعد دبلن.

وقالت آر.تي.إكس، الشركة الأم لكولينز إيروسبيس، إنها على علم بوجود "خلل إلكتروني" في أنظمتها في مطارات بعينها دون أن تحددها.

وكشفت تقارير إعلامية أن "الاضطراب ما يزال مستمرا" (حتى مساء السبت).

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، السبت، إن قراصنة شنوا "هجوما إلكترونيا ذكيا للغاية"، في الوقت الذي حذر فيه ضابط سابق في الاستخبارات العسكرية البريطانية من أن الهجوم يحمل "جميع الدلائل" على صلته بروسيا.

تأثر نظام تسجيل الوصول

قالت آر.تي.إكس في بيان عبر البريد الإلكتروني: "ينحصر التأثير على تسجيل الوصول الإلكتروني للعملاء وتسليم الأمتعة، ويمكن التخفيف من حدته من خلال عمليات تسجيل الوصول اليدوية"، مضيفة أنها تعمل على إصلاح المشكلة في أسرع وقت ممكن.

ولم تقدم الشركة أي معلومات عن الجهة التي ربما تكون وراء هذا الهجوم.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنه لا توجد حاليا أي مؤشرات على وقوع "هجوم واسع النطاق أو خطير" وإن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق.

وعادة ما تكون هذه الأعطال الكبيرة ناجمة عن تخريب متعمد أو عبر هجمات إلكترونية تعرف باسم برامج الفدية، والتي تصيب شبكات الشركات بالشلل وتستخدم من أجل الحصول على فدية.

من جانبه، أعلن المكتب الاتحادي الألماني لأمن المعلومات (بي.سي.آي) أنه على اتصال بمطار برلين فيما يتعلق "باضطرابات في البنية التحتية" نتيجة عطل أثر على نظام عالمي للتعامل مع الركاب.

وأعلن المركز الوطني للأمن الإلكتروني في بريطانيا أنه يتواصل مع شركة كولينز إيروسبيس والمطارات المتضررة في المملكة المتحدة للتعرف على التأثير الكامل الذي خلفه الهجوم.

من جانبه، قال مطار بروكسل، مساء السبت، إنه سيتعين إلغاء نصف الرحلات المغادرة المقررة غدا الأحد.

وذكر متحدث باسم المطار البلجيكي: "طلب مطار بروكسل من شركات الطيران إلغاء نصف الرحلات المغادرة المقررة يوم الأحد 21 سبتمبر من أجل تجنب اصطفاف الطوابير الطويلة والإلغاءات المتأخرة".