ونقلت وكالة "تسنيم" عن بزشكيان قوله خلال مراسم تكريم حاملي ميداليات الأولمبيادات العلمية العالمية: "الضربات العسكرية لن تمنعنا من إعادة بناء برنامجنا النووي".

كما ردّ على محاولات الغرب لتفعيل آلية الزناد، قائلا: "الغرب لا يستطيع أن يوقفنا؛ لقد ضربوا نطنز لكنهم غافلون عن أن الأيدي والبشر هم من يبني نطنز وما هو أهم من نطنز، وسيستمرون في بنائه".

وتابع: "يكفي الإيمان بقدرتنا على تجاوز العقبات، وأن من ينوي السوء في هذه البلاد لا يستطيع عرقلة طريقنا".

وأكد بزشكيان: "لا يمكننا بأي حال من الأحوال عرقلة من يمتلك العزيمة والإرادة والقدرة على التقدم. لن نستسلم أبدا للتجاوزات ولن ننحني، لأننا نملك القدرة والقوة على التغيير".