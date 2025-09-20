وعادة ما تُعقد المؤتمرات الوطنية للأحزاب الأميركية في سنوات الانتخابات الرئاسية فقط وليس في سنوات انتخابات التجديد النصفي.

وقال ترامب على منصة تروث سوشيال: "يرغب الحزب الجمهوري بشدة في عقد مؤتمر لانتخابات التجديد النصفي لعام 2026. سنعقده على أعلى مستوى. سيكون ممتعا ومثمرا للغاية".

وأشار تقرير لموقع أكسيوس في أواخر الشهر الماضي إلى أن بعض الديمقراطيين يدرسون أيضا عقد مؤتمر قبل انتخابات التجديد النصفي.

ويخوض الجمهوريون والديمقراطيون صراعا متصاعدا حول إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية للكونغرس، وهو ما قد يُحدد أي حزب سيفوز بالسيطرة على مجلس النواب الأميركي.

ومن شأن خسارة الأغلبية في الكونغرس أن يضعف قدرة ترامب على تنفيذ جدول أعماله التشريعي.

ويشغل الجمهوريون حاليا 53 مقعدا في مجلس الشيوخ، مقابل 47 مقعدا للديمقراطيين، كما يتمتعون بأغلبية 219 مقابل 213 في مجلس النواب.