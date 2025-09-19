وقال آصف: "بموجب اتفاقية الدفاع مع المملكة العربية السعودية، إذا وقع عدوان ضد باكستان أو السعودية، فسيتم الدفاع عنهما معاً، ويمكن لدول أخرى الانضمام إلى هذا الترتيب".

قدرات باكستان العسكرية

يمتلك الجيش الباكستاني نحو 1.7 مليون جندي، بينما يضم سلاح الجو نحو 1400 طائرة بما فيها 318 مقاتلة، والأسطول البحري يحتوي على 172 قطعة بحرية، بما في ذلك 9 فرقاطات و8 غواصات.

أما القدرة النووية، فتشير التقارير إلى نحو 170 رأسا نوويا وحوالي 50 منصة إطلاق صواريخ أرض-أرض، ما يعزز من مصداقية التحالف ويمنحه ثقلًا استراتيجيًا.

يبلغ عدد سكان باكستان 205 ملايين نسمة، بينهم 95 مليون نسمة قوة بشرية متاحة وتعداد جنود الجيش الباكستاني في الخدمة 654 ألف جندي، إضافة إلى 282 ألف جندي في قوات الاحتياط.

ووفقا لمؤسسة "غلوبال فاير باور" المختصة بالشؤون العسكرية للدول، فإن عدد قواته الجوية 1280 طائرة حربية بينها 320 مقاتلة، و410 طائرة هجومية، كما يمتلك 328 مروحية عسكرية منها 49 مروحية هجومية.

ويمتلك الجيش الباكستاني 2182 دبابة، وقرابة 2600 مدرعة، إضافة إلى 307 مدفع ذاتي الحركة، و1240 مدفع ميداني، 144 راجمة صواريخ، ومن حيث القوة البحرية يتكون الأسطول الباكستاني من 197 قطعة بحرية بينها 5 غواصات، و10 فرقاطات و3 كاسحات ألغام، فيما تصل ميزانية الدفاع الباكستانية إلى 7 مليارات دولار أمريكي، وفقا لمؤسسة غلوبال فاير باور.

الإنفوغرافيك المرفق، يستعرض قدرات باكستان العسكرية مع مقارنة مع القدرات العسكرية الإسرائيلية، بما فيها السلاح النووي، رغم أن إسرائيل لم تكشف يوما عن قدراتها النووية.

إسرائيل النووية

غير أن التقديرات تشير إلى أن القوة النووية الإسرائيلية تتمثل في نحو 90 رأسا نووية، وتعتمد على "الثالوث النووي" في استراتيجيتها، حيث تطلق صواريخها النووية من الطائرات المقاتلة من طراز F-15 وF-16، والغواصات من فئة "دولفين" المزودة بصواريخ كروز، والصواريخ الباليستية من طراز "أريحا" التي تتراوح مداهما بين المتوسط والبعيد.