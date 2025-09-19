وكان على مجلس الأمن الدولي، المؤلف من 15 عضوا، التصويت على مشروع القرار ، يوم الجمعة، بعد أن أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عملية مدتها 30 يوما في 28 أغسطس لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، متهمة طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الدولية والذي يهدف إلى منعها من تطويرسلاح نووي.

وصوتت روسيا والصين وباكستان والجزائر لصالح مشروع القرا. وصوت تسعة أعضاء ضده، بينما امتنع عضوان عن التصويت.