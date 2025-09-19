وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الجيش الروسي سيطر على بلدة مورافكا في دونيتسك، ونوفوإيفانوفكا في زابوريجيا، مشيرة إلى أن القوات الروسية تمكنت أيضا من تحسين مواقعها على مختلف محاور الجبهة مع أوكرانيا.

وجاء في النشرة اليومية لوزارة الدفاع الروسية حول سير القتال في قطاعات العملية العسكرية الخاصة:

وأشار بيان الوزارة إلى أن القوات الأوكرانية منيت بخسائر فادحة في الأرواح والمعدات خلال أسبوع من العمليات العسكرية على مختلف الجبهات.

وأوضح البيان أن القوات الروسية نفذت 4 سلاسل من الضربات خلال الأسبوع الماضي، حيث أصابت منشآت البنية التحتية الأوكرانية للطاقة والوقود والنقل التي تستخدمها القوات الأوكرانية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه "في الفترة من 13 إلى 19 سبتمبر، نفذت القوات الروسية 4 ضربات باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه وطائرات هجومية دون طيار".

وأضاف "استهدفت هذه الضربات منشآت البنية التحتية الأوكرانية للطاقة والوقود والنقل التي تستخدمها القوات الأوكرانية، بما في ذلك ترسانات، ومركز تدريب لمشغلي أنظمة الطائرات دون طيار، ومواقع تجميع وتخزين وإطلاق طائرات دون طيار بعيدة المدى، ومواقع انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب".

وأشارت الوزارة إلى أنه على مدار الأسبوع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عددا من الألوية للقوات الأوكرانية، في مقاطعة سومي، فيما تم استهداف وحدات من لواء مشاة ميكانيكي، وفوج هجومي تابع للقوات الأوكرانية، ولواءين دفاعيين إقليميين، ولواء من الحرس الوطني على محور خاركيف.