وزعم الرئيس الأميركي أن خان كان أراد الحضور "ولكنني طلبت عدم حضوره"، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا".

يشار إلى أن هذه التصريحات هي الأحدث في حرب كلامية قائمة منذ فترة طويلة بين ترامب والعمدة الذي ينتمي لحزب العمال، والذي اتهم الرئيس الأميركي بتشجيع السياسة اليمينية المتطرفة المثيرة للانقسام حول العالم فيما وصل بريطانيا أوائل الأسبوع الجاري.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة "أير فورس ون": "اعتقد أنه (عمدة لندن) قام بعمل فظيع. فالجريمة في لندن مرتفعة للغاية. وبالنسبة للهجرة فهو كارثي".

.. وخان يرد

وردا على هذه التصريحات، قال مصدر مقرب من صادق خان "سياسات ترامب تقوم على الخوف والانقسام. وهذا يشمل التقليل من عاصمتنا العظيمة".

وتابع: "لندن قصة نجاح عالمية، فهي منفتحة وديناميكية وأكثر أمانا من كبرى المدن الأميركية. وربما هذا هو أحد الأسباب أن عددا قياسيا من الأميركيين يختار أن تكون لندن موطنهم".

ومن المفهوم أن خان أوضح قبل أسابيع أنه لم يسع أو يتوقع دعوته للفعاليات التي أقيمت على شرف الزيارة الرسمية المثيرة للجدل.

ويرجع الخلاف بين الاثنين لعام 2015 على الأقل، عندما أدان السياسي العمالي اقتراح المرشح الرئاسي آنذاك ترامب بحظر سفر المسلمين إلى الولايات المتحدة.