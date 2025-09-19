وأشرف كيم أيضا في وقت سابق، على اختبار طائرات مسيرة انتحارية مزودة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مارس الماضي.

وأفادت الوكالة، بأن كيم كان راضيا عن نتائج اختبار مسيرات "كومسونغ" الهجومية التكتيكية، وطائرات مسيرة استراتيجية للاستطلاع، وإنه وافق على خطة لتعزيز قدرات المسيرات.

وبحسب الوكالة، تفقد كيم أيضا، أمس الخميس، أعمال تأسيس مزرعة كبيرة في منطقة على الحدود مع الصين.