وجاء تصريح بوتين خلال اجتماع مع قادة البرلمان في موسكو، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وكان الاجتماع مخصصا بالدرجة الأولى لمناقشة وضع حصص لتوظيف قدامى المحاربين بعد الحرب.

ونُقل عن بوتين قوله: "ترون، هناك أكثر من 700 ألف شخص على خط الجبهة".

وكان خبراء عسكريون قد قدروا مؤخرا إجمالي قوام القوات المسلحة الروسية، بما في ذلك القوات الموجودة خارج أوكرانيا، بنحو 1.3 مليون رجل.

أما القوات الأوكرانية، فيقدر قوامها بحوالي 900 ألف جندي نشط، وذلك وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.