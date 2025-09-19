وأوضح الجيش في بيان، أن أربعة عسكريين كانوا على متن مروحية من طراز (إتش إم - 60 بلاك هوك) تابعة له تحطمت قرب قاعدة "جوينت بيز لويس ماكورد" في ولاية واشنطن، ولم يكشف الجيش عن حالتهم.

وأضاف مسؤول في الجيش، في بيان، أن المروحية كانت في مهمة تدريبية روتينية عندما تحطمت حوالي الساعة التاسعة مساء الأربعاء.

وذكر مسؤولون، أن الجنود ينتمون إلى فوج الطيران 160 للعمليات الخاصة المحمولة جوا. وأكد الجيش أن سبب التحطم لا يزال قيد التحقيق.

وأشارت وزارة الموارد الطبيعية في ولاية واشنطن، إلى أن التحطم تسبب في اندلاع حريق غابات صغير امتد إلى نحو فدان واحد (0.4 هكتار) بحلول صباح الخميس.

وقالت المتحدثة باسم الجيش، روث كاسترو، في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة أسوشيتد برس: "هناك حاليا مهمة بحث يشارك فيها الأكثر احترافية ومهارة في التعامل مع الوضع".

وأضافت أنهم يتعاونون بشكل كامل مع أجهزة إنفاذ القانون. ولم تُنشر أي تفاصيل عن المروحية.

وتقع القاعدة على بعد نحو 10 أميال (16 كيلومترا) جنوب تاكوما، وهي تحت إشراف قيادة القاعدة المشتركة للجيش الأميركي.