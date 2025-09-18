وكان المطار التاريخي الذي بناه الاتحاد السوفيتي، هو القاعدة الرئيسية للقوات الأميركية في أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، وحتى انسحابها عام 2021 وسيطرة حركة طالبان عليها بعد ذلك.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "نحاول استعادتها"، في إشارة إلى قاعدة باغرام التي وصف موقعها بالقرب من الصين بأنه استراتيجي.

وأوضح بالقول: "نريد استعادة تلك القاعدة".

وهذه ليست المرة الأولى التي يلمح فيها ترامب إلى رغبته في استعادة القاعدة، إذ سبق أن فعل ذلك قبل أشهر، كما سبق لحركة طالبان رفض هذا الطلب.

وتقع القاعدة على بعد 11 كيلومترا جنوب شرقي شاريكار في ولاية باروان الأفغانية، وكانت في السابق كبرى القواعد العسكرية الأميركية في أفغانستان.

وأصبحت القاعدة تحت سيطرة حركة طالبان بعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان عام 2021.