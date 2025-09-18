وفي حديث أمام وفد كبير من المسؤولين الأميركيين في وقت سابق من هذا الأسبوع، اتهم نتنياهو الصين وقطر بـ"تنظيم هجوم على إسرائيل عبر منصات التواصل الاجتماعي في العالم الغربي والولايات المتحدة".

وصرح لاحقا لقناة "آي 24" الإسرائيلية قائلا: "هناك الآن محاولة لفرض حصار على إسرائيل من جهات ودول مختلفة، بقيادة قطر. أولا حصار إعلامي ممول بمبالغ طائلة، من قطر ومن دول أخرى مثل الصين".

وانتقد متحدث باسم السفارة الصينية في إسرائيل هذه التصريحات، قائلا إنها "تفتقر إلى الذكاء السياسي".

وذكر بيان المتحدث أن "الصين مصدومة من تصريح الزعيم الإسرائيلي. هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة، وتضر العلاقات الصينية الإسرائيلية، والصين تعارضها بشدة".

وأضاف البيان أن الاتهام بأن الصين تستخدم منصات التواصل الاجتماعي لمهاجمة إسرائيل "يعالج الأعراض بدلا من معالجة المشكلة الحقيقية".

وتابع: "جزء كبير من المجتمع الدولي دعا إلى وقف إطلاق النار في غزة، وينتقد سياسة نتنياهو".

واستطرد المتحدث: "إسرائيل لا تحتاج إلى حرب لا نهاية لها، بل إلى دبلوماسية تحقق السلام. ولحل الأزمة الحالية تحتاج إسرائيل إلى ذكاء سياسي ودبلوماسية إبداعية، وليس فقط عمليات عسكرية وهجمات لا نهاية لها".