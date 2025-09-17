وكان من المنتظر أن تشارك مقاتلات "إف 35" في التحليق فوق قلعة وندسور، إلا أن ظهورها أُلغي.

وقالت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، إن سبب إلغاء هذا الاستعراض هو الرياح القوية وانخفاض مستوى الغيوم فوق العاصمة البريطانية.

ومع ذلك، لا يزال من المرجح أن تقدم فرقة "السهم الأحمر" الشهيرة عرضها المميز رغم الظروف الجوية الصعبة.

ونُظم العرض الجوي بمناسبة الزيارة الرسمية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بريطانيا، حيث كان من المقرر أن ترافق مقاتلات بريطانية وأميركية من طراز "إف 35" فريق "السهم الأحمر"، في استعراض عسكري تاريخي.

وكان مقررا أن يصل الاستعراض فوق قلعة وندسور في الساعة الرابعة و45 دقيقة عصرا بتوقيت لندن، وهو تقليد يشبه العروض التي تقام في المناسبات الملكية الكبرى مثل حفل تتويج الملك تشارلز عام 2023.

واستضاف الملك تشارلز والملكة كاميلا الرئيس الأميركي والسيدة الأولى ميلانيا ترامب في قلعة وندسور، الأربعاء، حيث شهد الضيوف مراسم عسكرية شملت طلقات مدفعية، وموكب عربات.