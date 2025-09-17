وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن المنظمات هي حركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وحركة أنصار الله الأوفياء، وكتائب الإمام علي.

وذكرت أن المنظمات الأربع مصنفة بالفعل في السابق على أنها ضمن "الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص"، وذلك في عام 2023.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في البيان/ "شنت جماعات الميليشيا المتحالفة مع إيران هجمات على السفارة الأميركية في بغداد والقواعد التي تستضيف القوات الأميركية وقوات التحالف، وعادة ما تستخدم أسماء وهمية أو جماعات وكيلة للتعتيم على مشاركتها".