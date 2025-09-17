وفي الرسالة التي نشرها البيت الأبيض، الأربعاء، قال ترامب: "أيها المواطن الأميركي العزيز، بالنيابة عن إدارتي والشعب الأميركي، أهنئك على حصولك على جنسية أمتنا العظيمة والمجيدة".

وتابع ترامب: "لطالما رحبت أميركا بمن يعتنق قيمنا، ويندمج في مجتمعنا، ويتعهد بالولاء لبلادنا. بأداء هذا القسم، كوّنتم رابطا مقدسا مع أمتنا، وتقاليدها، وتاريخها، وثقافتها، وقيمها".

وأضاف الرئيس الأميركي: "هذا التراث الغني أصبح لكم الآن، لتحموه، وتعززوه، وتورثوه للجيل القادم. تاريخنا أصبح تاريخكم. عاداتنا أصبحت عاداتكم. ودستورنا أصبح لكم، لتصونه، وتكرموه، وتحترموه".

واستطرد: "الولايات المتحدة أصبحت وطنكم، وأنتم جزء من أمة واحدة في ظل الرب. عاهدتم أميركا على الوفاء بوعدها اللامحدود بالحرية والفرص".

وختم ترامب رسالته قائلا: "نشيد بإخلاصكم لبلدنا، وشعبنا، وتاريخنا، وقصتنا الأميركية العظيمة. ما دام الشعب الأميركي يحب بلده ويتمسك بقيمه، فلن يعجز أمتنا عن تحقيق شيء. ستزدهر مجتمعاتنا، وسيزدهر شعبنا، وستبقى تقاليدنا راسخة. وسيكون مستقبلنا أكثر إشراقا وأملا من أي وقت مضى".