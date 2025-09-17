وعبر البابا، البالغ 70 عاما، بعد المقابلة العامة الأربعاء "عن قربي العميق من الشعب الفلسطيني في غزّة، الذي لا يزال يعيش في الخوف ويكافح للبقاء في ظروف غير مقبولة، مُجبَرا بالقوة على النزوح - مرّة أخرى - عن أرضه".

ويحاول آلاف السكان مغادرة شمال مدينة غزة فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات العسكرية الكثيفة.

وأكد البابا "أجدّد ندائي من أجل وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وإيجاد حلّ دبلوماسيّ تفاوضيّ، واحترام كامل للقانون الإنسانيّ الدوليّ".

ومضى يقول "أدعو الجميع إلى الاتحاد معي بالصلاة، لكي يشرق سريعاً فجر سلام وعدالة