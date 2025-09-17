وقال المصدر "قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي إطار النقاشات الجارية بشأن البرنامج النووي الإيراني، يتباحث وزراء خارجية الترويكا الأوروبية مع وزير الخارجية الإيراني".

وفي وقت سابق من الأربعاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عراقجي سيجري اتصالا هاتفيا مع نظرائه من فرنسا وبريطانيا وألمانيا اليوم الأربعاء.

ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه إيران إلى تجنب إعادة فرض العقوبات الدولية عليها بسبب برنامجها النووي.

وكانت إيران أكدت أنها لن تغير موقفها في النزاع النووي رغم التلويح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها.

وتتيح آلية الزناد إعادة فرض العقوبات السابقة للأمم المتحدة، مثل حظر الأسلحة والإجراءات العقابية ضد الأفراد والمنظمات الإيرانية.

وبررت الحكومات الأوروبية تحركها بالإشارة إلى ما تعتبره انتهاكات متكررة من جانب إيران لاتفاق فيينا النووي لعام 2015، الذي يستهدف منع طهران من تطوير سلاح نووي.

ولن تدخل العقوبات حيز التنفيذ قبل مرور 30 يوما على الأقل، مما يترك المجال مفتوحا لإمكانية إجراء مزيد من المفاوضات.