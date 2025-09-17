وأورد موقع "ميزان أونلاين"، التابع للسلطة القضائية، أن "بابك شهبازي.. أعدم شنقا هذا الصباح بعد إتمام المسار القضائي وتثبيت الحكم الصادر بحقه من قبل المحكمة العليا".

وأفاد ميزان بأن شهبازي دين بتهمتي "الحرابة" و"الإفساد في الأرض"، من دون أن يوضح متى تمّ توقيفه.

وأشار الى أن المدان شارك في تصميم وتركيب أنظمة تبريد صناعية لشركات مرتبطة بأجهزة عسكرية وأمنية وفي مجال الاتصالات، موضحا أن ذلك أتاح له "توفير معلومات إلى جهاز الاستخبارات الخارجي الإسرائيلي ’الموساد‘ لقاء المال والإقامة في بلد أجنبي".

وعقب الحرب التي بدأتها إسرائيل في يونيو، تعهدت إيران تسريع الإجراءات القضائية لمعاقبة المتعاونين مع الدولة العبرية.

ونفذت السلطات خلال الأشهر الماضية عمليات إعدام طالت عددا من الأشخاص المدانين بالتجسس لحساب إسرائيل.

وأعلنت في أغسطس تنفيذ حكم الإعدام بحق شخص كان يعمل في المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، ودين بتزويد إسرائيل معلومات عن عالم نووي اغتالته الدولة العبرية في الحرب التي استمرت 12 يوما هذا العام.

وفي أواخر يوليو، أعلنت الاستخبارات الإيرانية أنها أوقفت 20 شخصا مرتبطين بالموساد، بينهم جواسيس وعملاء وعناصر دعم، وذلك في طهران ومحافظات أخرى في إيران.

وبحسب منظمات غير حكومية فإنّ إيران هي الدولة التي تنفّذ أكبر عدد من عمليات الإعدام في العالم بعد الصين.