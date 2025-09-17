وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 8 طائرات مسيرة أوكرانية".

وبيّنت الوزارة أن "الطائرات المدمرة توزعت كالآتي، 3 طائرات مسيرة فوق مقاطعة روستوف، و3 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، وواحدة فوق كل من مقاطعتي فورونيج، كورسك".

تدمير معدات نقل العسكري ثقيلة أوكرانية

من ناحية ثانية، أفاد فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوريجيا التي تسيطر عليها روسيا، ورئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن القوات الروسية، قصفت معدات النقل العسكري الأوكرانية الثقيلة في مدينة زابوريجيا، مركز المقاطعة.

وصرح روغوف لوكالة "سبوتنيك": "تم توجيه ضربة موجعة، استهدفت لوجستيات النقل العسكري الأوكرانية في زابوروجيه".

وأضاف أن "الضربة استهدفت تحديدًا حاويات مركبات الشحن الثقيلة وقاعدة صيانة، ومقر مصنع زابوروجيه للسيارات، الذي كان العدو يستخدمه لأغراض عسكرية".

وأضاف: "كانت الحاويات مموهة على أنها أهداف مدنية، لكن قواتنا اكتشفتها بسرعة بفضل مساعدة السكان المحليين، كما استهدفت الضربة مستودعًا عسكريًا يقع في مبنى صالة ألعاب رياضية سابقة في المدينة".

انقطاع الكهرباء بمنطقة كيروفوراد الأوكرانية

من جهة أخرى، قال أندريه رايكوفيتش حاكم منطقة كيروفوراد بوسط أوكرانيا، اليوم الأربعاء، إن هجوما شنته روسيا خلال الليل بطائرات مسيرة على المنطقة تسبب في انقطاع جزئي للكهرباء وتعطيل لحركة السكك الحديدية.

وكتب رايكوفيتش على تلغرام " حتى الآن، التيار الكهربائي منقطع بشكل جزئي عن مركز المنطقة و44 تجمعا سكنيا".

وقال أوليكسي كوليبا نائب رئيسة الوزراء الأوكرانية إن القوات الروسية استهدفت بنية تحتية للسكك الحديدية في الهجوم الذي شنته ليلا، دون أن يحدد الموقع.