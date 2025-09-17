وأضافت الوكالة، في بيان، أن فريقها تلقى بلاغا بسقوط عدة قذائف مدفعية على منطقة خارج محيط المحطة، على بعد نحو 400 متر من مرفق لتخزين وقود الديزل قرب المحطة.

وقال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة: "في حين لم ترد تقارير عن وقوع قتلى أو مصابين أو حدوث أضرار للمعدات، تؤكد هذه الواقعة مرة أخرى المخاطر المستمرة التي تهدد السلامة والأمن النوويين".

وكانت القوات الروسية قد سيطرت على المحطة، التي تعد الأكبر في القارة الأوروبية، في عام 2022، فيما توقفت المحطة عن العمل بعد اتهامات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا بتعريض سلامتها للخطر.

وفي الشهر الماضي، أفادت الإدارة الروسية للمحطة بالسيطرة على حريق اندلع قربها إثر قصف أوكراني.