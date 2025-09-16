وأوضح ترامب عبر شبكة "تروث سوشيال": "هذا الصباح وبأمر مني شنّت القوات العسكرية الأميركية ضربة ثانية على كارتلات تهريب مخدرات وإرهابيي مخدرات فائقي العنف".

وأكد ترامب مقتل ثلاثة "إرهابيي مخدرات" من فنزويلا.

وكان ترامب أعلن أن ضربة أولى في الثالث من سبتمبر أسفرت عن مقتل 11 شخصا في مركب آخر قال إن تجار مخدرات كانوا يستخدمونه.

واتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الإثنين، الولايات المتحدة بالإعداد لـ"عدوان عسكري" ضد فنزويلا التي ستمارس "حقها المشروع في الدفاع عن النفس".

وصرّح مادورو خلال مؤتمر صحفي بأن هناك "عدوانا عسكريا جاريا، ومن حق فنزويلا بموجب القانون الدولي الرد".

وأضاف أن بلاده ستمارس "حقها المشروع في الدفاع عن النفس"، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين "مقطوعة".

وتصاعدت التوترات بين البلدين بعد أن أمر ترامب في أغسطس نشر سفن حربية في البحر الكاريبي، قبالة سواحل الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، مشيرا إلى مكافحة عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية.

والسبت، ندّدت فنزويلا بصعود قوات أميركية على متن قارب صيد فنزويلي لمدة ثماني ساعات في مياهها الإقليمية.

وتتهم واشنطن مادورو بإدارة شبكة لتهريب المخدرات، ورفعت مؤخرا مكافأة لمن يساعد في القبض عليه إلى 50 مليون دولار.