وقال مادورو خلال مؤتمر صحفي إن هناك "عدوانا عسكريا جاريا، ومن حق فنزويلا بموجب القانون الدولي الرد".

وتابع أن بلاده ستمارس "حقها المشروع في الدفاع عن النفس"، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين "مقطوعة".

وتصاعدت التوترات بين البلدين بعد أن أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أغسطس بنشر سفن حربية في البحر الكاريبي، قبالة سواحل الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، مشيرا إلى مكافحة عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية.

وكشف ترامب أن بلاده هاجمت سفينة محملة بالمخدرات وقتلت 11 شخصا كانوا على متنها. وقال ترامب إن السفينة غادرت فنزويلا وكانت تحمل عددا من عناصر عصابة "ترين دي أراجوا"، لكن إدارته لم تقدم أي دليل يدعم هذا الادعاء.

واتهمت فنزويلا الولايات المتحدة بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القضاء.

وقال وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو، إن رواية واشنطن "كذبة هائلة" وأشار إلى أنه وفقا لتحقيقات الحكومة الفنزويلية، يمكن أن يكون الحادث مرتبطا باختفاء بعض الأفراد في منطقة ساحلية من البلاد لم تكن لهم أي صلات بتهريب المخدرات.