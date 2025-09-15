ووفق وثائق رسمية اطلعت عليها الوكالة، فإن الحكومة الإسبانية ألغت العقد الذي "تبلغ قيمته حوالى 700 مليون يورو (825 مليون دولار) لشراء قاذفات صواريخ ذات تصميم إسرائيلي".

وجاءت هذه الخطوة بعدما أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأسبوع الماضي أن حكومته ستصدر قانونا يفرض حظرا على شراء أو بيع معدات عسكرية مع إسرائيل، بسبب حربها على قطاع غزة.

وتشهد العلاقات بين إسرائيل وإسبانيا، التي اعترفت بدولة فلسطين في 2024، توترا شديدا منذ أشهر عدة.

والإثنين، دعا سانشيز إلى منع إسرائيل من المشاركة في الفعاليات الرياضية، وذلك بعد أن عطل نشطاء مؤيدون للفلسطينيين المرحلة الأخيرة من سباق "فويلتا" الإسباني للدراجات في مشاهد فوضوية في العاصمة مدريد.

وذكر سانشيز: "حتى تنتهي تلك الهمجية، لا ينبغي مشاركة روسيا أو إسرائيل في أي منافسات دولية".

وأضاف: "ينبغي على المنظمات الرياضية أن تفكر فيما إذا كان أخلاقيا أن تستمر إسرائيل في المشاركة في المنافسات الدولية. فلماذا تم طرد روسيا بعد عمليتها في أوكرانيا وعدم طرد إسرائيل بعد غزوها لغزة؟".