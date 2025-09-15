وأسقطت بولندا طائرة مسيّرة روسية، الأربعاء، في أول إجراء معروف من نوعه من قبل عضو في الناتو خلال الحرب الروسية على أوكرانيا.

وبعد ذلك بأيام، أطلقت رومانيا طائراتها عندما اخترقت طائرة مسيّرة روسية مجالها الجوي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن التوغلات في المجال الجوي لدول الناتو "غير مقبولة على الإطلاق"، مضيفا أن بريطانيا تدعم الدول الشريكة في الحلف في استنكار "الأعمال المتهورة".

وأضاف المتحدث: "يجب أن تفهم روسيا أن استمرار عدوانها المستمر لا يؤدي إلا إلى تعزيز الوحدة بين دول حلف شمال الأطلسي وتصميمنا على الوقوف مع أوكرانيا، وأي توغلات أخرى ستواجه مرة أخرى بالقوة".

ولم ترد السفارة الروسية في لندن على الفور على طلب التعليق.

وقالت روسيا إنها لم تكن تنوي ضرب أهداف في بولندا، وإن قواتها كانت تهاجم أوكرانيا وقت حدوث واقعة يوم الأربعاء.