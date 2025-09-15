وأفادت وزارة الخارجية في بيان أن بوخارست أبلغت السفير فلاديمير ليبايف "احتجاجها الشديد اللهجة" على "هذا العمل غير المقبول وغير المسؤول".

كذلك "حثت الجانب الروسي على اتخاذ كل التدابير الضرورية" لتفادي تكرار مثل هذا "الانتهاك لسيادة رومانيا".

وليل الثلاثاء الأربعاء، خرقت 19 مسيرة روسية أجواء بولندا، في أول حادث من نوعه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.

ومنذ ذلك الحين، تلزم بولندا ودول حلف شمال الأطلسي التي لها وجود عسكري على أراضيها، حال تأهب قصوى.

وقالت الوزارة للسفير إن "مثل هذه الحوادث المتكررة تساهم في التصعيد وفي تفاقم التهديد للأمن الإقليمي".

وشدد البيان على أن رومانيا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي "تبقى على اتصال دائم مع حلفائها".

واعتبرت وزارة الدفاع الرومانية من جانبها أن الحادث يمثل "تحديا جديدا للأمن والاستقرار في منطقة البحر الأسود".

وأضافت أن "مثل هذه الحوادث تظهر عدم احترام روسيا الاتحادية للقانون الدولي".

وأوضح البيان أن المسيّرة من طراز "جيران" التي تستخدمها روسيا في هجماتها على أوكرانيا.

وكانت رومانيا أعلنت مساء السبت أن مسيّرة انتهكت مجالها الجوي أثناء هجوم روسي على منشآت أوكرانية.

وأرسلت رومانيا، العضو في الناتو، مساء السبت طائرتين مقاتلتين من طراز إف-16 لمراقبة الأجواء.

دعم ألماني

وأوردت وزارة الدفاع في بيانها أن الطائرتين "رصدتا مسيّرة في المجال الجوي الوطني"، حلقت لمدة 50 دقيقة تقريبا فوق شرق البلاد حتى قرية تشيليا فيتشي، قبل أن تغادر المجال الجوي الوطني قرب بلدة باردينا، متجهة نحو أوكرانيا، مضيفة "حصل الطيارون على إذن بإسقاط الهدف، ولكن في اللحظة التي كان لديهم فيها اتصال مباشر، قاموا بتقييم المخاطر الجانبية وقرروا عدم فتح النار".

وكان مجلس الشيوخ الروماني أقرّ قانونا في فبراير يجيز إسقاط مسيرات تخرق أجواء البلاد.

وتلقت الطائرتان مساعدة من الحلفاء الألمان بـ"طائرتين من طراز يوروفايتر تايفون" قامتا بمراقبة المنطقة.

وأورد البيان أن المسيرة لم تحلق فوق مناطق مأهولة ولم تشكل خطرا آنيا على سلامة المواطنين.

حلول أقل كلفة

أعلنت وزيرة الخارجية الرومانية تويو أوانا خلال الليل على إكس أنها "ستطرح مسألة أعمال روسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وستطالب بصورة ملحة بالالتزام الصارم بالعقوبات الدولية" المفروضة على روسيا.

من جانبها، نددت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بخرق "غير مقبول" لأجواء رومانيا متهمة موسكو بالقيام بـ"تصعيد متهور يهدد الأمن الإقليمي".

وكتبت كالاس على إكس "إن انتهاك المسيرات الروسية للمجال الجوي الروماني هو انتهاك آخر غير مقبول لسيادة دولة عضو في الاتحاد الأوروبي".

وشهدت رومانيا سقوط عدة شظايا من طائرات مسيّرة على أراضيها منذ بدء الحرب.

وعلّق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الأحد بالقول "إننا مستعدون لتدريب جميع شركائنا على كيفية الدفاع عن أنفسهم. الجميع يرى بوضوح أن الروس يدرسون سبل نقل الحرب إلى بولندا ودول البلطيق. الجيش الروسي يختبر رومانيا أيضا".

وشدد على أن "حلف شمال الأطلسي يملك بالطبع صواريخ باتريوت وأنظمة أخرى وطائرات مطاردة قوية، لكننا في أوكرانيا لدينا حلول أقل كلفة بكثير، وأشد وقعا وأكثر فاعلية ضد المسيرات الروسية".

من جانبه، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت استعداده لفرض عقوبات جديدة على روسيا، لكن بشرط أن تتفق كل دول حلف شمال الأطلسي على التوقف تماما عن شراء النفط الروسي.