توقفت المرحلة الحادية والعشرون والأخيرة من طواف إسبانيا للدرجات الهوائية نهائيا، الأحد، قبل 56 كيلومترا من خط الوصول في مدريد، بسبب اقتحام متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين لمساره الأخير على ما أعلن المنظمون.