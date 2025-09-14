ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها يوم الأحد إن القوات الروسية أسقطت 361 طائرة مسيرة أوكرانية خلال اليوم الماضي.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة التقرير على الفور.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس السبت بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 42 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البلاد، خلال الليل.

وأمس السبت، قال مسؤول روسي إن مسيّرة أوكرانية تحطمت فوق واحدة من أكبر مصافي تكرير النفط في وسط روسيا، متسببة باندلاع حريق وبأضرار طفيفة.

وكتب رادي خابيروف حاكم منطقة باشكورتوستان في منشور بتلغرام: "اليوم (السبت) تعرضت منشأة باشنيف لهجوم إرهابي شن بواسطة مسيرات. واندلع حريق تجري مكافحته الآن".

وقال خابيروف إن إحدى المسيَّرات أُسقطت فوق موقع إنتاج، مما أدى إلى اندلاع حريق، ويجري العمل على إخماده، مضيفاً أن الأضرار التي لحقت بالمنشأة كانت محدودة ولم تقع إصابات، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

يأتي هذا فيما تواصل القوات الروسية تقدمها على جبهات القتال في شرق أوكرانيا، فيما تعلن الوزارة بشكل شبه يومي عن سيطرة قواتها على مزيد من القرى والبلدات في مختلف المقاطعات، من سومي شمالا إلى زابوريجيا جنوبا، مرورا بخاركيف ودونيتسك ودنيبروبتروفسك.