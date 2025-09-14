في الوقت ذاته، انتقدت أسر المحتجزين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية الهجوم الذي استهدف قادة حماس في قطر الثلاثاء الماضي، والذي يبدو أنه مثل ضربة للمباحثات المتعلقة بالإفراج عن المحتجزين مقابل وقف إطلاق النار.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن شارون ألوني كونيو، التي مازال زوجها ديفيد محتجزا في غزة، ويعتقد أنه مازال على قيد الحياة، اتهمت الحكومة بالمماطلة في إطلاق سراح بقية المحتجزين.

وقالت "نتنياهو يعارض التوجه الذي بدأه هو بنفسه" في إشارة إلى رفض رئيس الوزراء لاتفاق مؤقت بشأن المحتجزين، الذي كان قد قال من قبل إنه يفضله على التوصل لاتفاق شامل.

وأضافت" انقطعت المفاوضات، وهذه المرة بالحرائق وأعمدة الدخان. كل تأخير يعد خطرا مميتا".

وأشارت إلى أنه تم ترك زوجها في الأسر "عندما قررت إسرائيل إلغاء الصفقة الثانية" مطلع هذا العام، لتنهار بعد ما كان يجب أن تكون المرحلة الأولى من 3 مراحل"، وأيضا "عندما نفذت إسرائيل مهمة اغتيال في قطر الثلاثاء الماضي"، التي وصفها نتنياهو أمس السبت بأنها أخفقت في تنفيذ هدفها بالقضاء على أبرز قادة حماس في الخارج.

كما هاجمت ماكابيت ماير، عمة التوأم المحتجزين جالي وزيف بيرمان قرار إسرائيل باستهداف قادة حماس في الدوحة.

وقالت بنبرة ساخرة "الآن، من بين جميع الأوقات، أصبح من الضروري القضاء على الذراع السياسي لحماس لأنه توجد فرصة".

وأضافت "هناك فرص لكل شيء ماعدا لجالي وزيف وبقية الرهائن الـ48".