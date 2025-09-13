ونشرت الحركة صورا من المحادثات، تظهر وزير خارجيتها أمير خان متقي برفقة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون الرهائن، آدم بويلر، ومبعوث أميركي خر في غرفة مع عدد من المسؤولين.

وقالت طالبان في بيانها إن بويلر "أكد أن الجانبين سيقومان بعملية تبادل للمعتقلين"، من دون الإفصاح عن عددهم أو هوياتهم، أو أسباب احتجازهم.

ويأتي اللقاء بعد أن أفرجت طالبان، في مارس الماضي، عن المواطن الأميركي جورج جليزمان الذي كان قد اختطف أثناء جولة سياحية في أفغانستان، ليصبح ثالث رهينة تطلق الحركة سراحه منذ تولي الرئيس دونالد ترامب الرئاسة.

كما جاءت المحادثات بعد انتقادات حادة من طالبان لقرار ترامب الجديد بحظر دخول الأفغان إلى الولايات المتحدة.

وأضاف البيان أن "محادثات شاملة جرت حول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا المتعلقة بالمواطنين، وفرص الاستثمار في أفغانستان"، مشيرا إلى أن الوفد الأميركي قدم تعازيه أيضا في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شرق أفغانستان أواخر الشهر الماضي.