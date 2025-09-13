فقد قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن قواتها سيطرت على قرية نوفوميكولايفكا في منطقة دنيبروبتروفسك جنوب شرقي أوكرانيا.

وأشارت الوزارة إلى أن السيطرة على هذه القرية جاء بعد عمليات هجومية مكثفة.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "نتيجة العمليات الهجومية الدؤوبة، التي نفذتها وحدات من مجموعة الشرق، تم تحرير بلدة نوفونيكولاييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".

وأضاف البيان أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت، في منطقة نفوذ قوات الشرق أكثر من 240 جنديا، و10 سيارات، ومدفع هاوتزر إم - 777 عيار 155 ملم أميركي الصنع، كما دمر مستودع للمؤن".

وكانت الوزارة أعلنت أمس الجمعة أفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، بقيام القوات الروسية بالسيطرة على بلدة نوفوبيتروفسكويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن القوات الروسية قصفت بنية تحتية أوكرانية لطائرات بعيدة المدى وأسقطت 340 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما نقل موقع سبوتنيك الإخباري الروسي عن قائد وحدة القوات الخاصة المستقلة، الملقب بـ"فايكينغ" قوله إن ضباطا من مديرية الاستخبارات العامة الأوكرانية استسلموا لمقاتلي القوات الروسية المجوقلة على محور زابوريجيا.