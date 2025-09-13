وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، بأن زلزالا بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر، قد ضرب سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي، السبت.

وأشار مركز التحذير من أمواج التسونامي في المحيط الهادئ، إلى احتمال تشكل أمواج "خطيرة" على طول السواحل الواقعة ضمن نطاق 300 كيلومتر من مركز الزلزال.

من جانبه، أفاد مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، بأن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات في الساحل الشرقي لمنطقة كامتشاتكا.

وأصدر نظام الإنذار الأميركي تحذيرا في أعقاب الزلزال من أمواج المد العاتية.