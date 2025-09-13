وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الجمعة،: "لدى مفاوضينا فرصة للتواصل عبر قنوات. لكن في الوقت الحالي، من الأدق على الأرجح التحدّث عن توقف المفاوضات".

وحذّر في تصريحات للصحفيين "من المبالغة في التفاؤل بأن تفضي عملية التفاوض إلى نتائج فورية".

وكان الرئيس الروسي فولوديمير زيلينسكي، قد قال، الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يريد احتلال أوكرانيا بأكملها.

وأفاد زيلينسكي في مؤتمر في كييف بأن "هدف بوتين هو احتلال أوكرانيا بأكملها. بغض النظر عما يقوله لأي كان، من الواضح أنه فعّل آلة الحرب إلى حد أنه لا يمكنه التوقف بكل بساطة ما لم يُجبر على تغيير أهدافه الشخصية بشكل جذري".

كما حضّ حلفاء بلاده الغربيين على ممارسة ضغوط على الصين، لكي تضغط بدورها على روسيا من أجل وضع حد للحرب.

من جهته، ألمح الرئيس الأميركي إلى احتمال فرض عقوبات على روسيا من دون تقديم أي التزامات حازمة في هذا الاتجاه.

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، قال ترامب لدى سؤاله عما إذا كان رفض روسيا وضع حد للنزاع يشكل اختبارا لصبره: "إنه ينفد، وينفد سريعا".

وشدد الرئيس الأميركي على وجوب "مساهمة الطرفين" من أجل التوصل إلى حل، ينهي الحرب المستمرة منذ سنوات.

وأضاف: "إنه أمر مذهل. عندما يريد بوتين القيام بذلك (التوصل إلى اتفاق)، لم يرد (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي ذلك. وعندما أراده زيلينسكي لم يرده بوتين".

وتابع: "الآن زيلينسكي يرغب في الأمر بينما هناك علامة استفهام بشأن بوتين. سنضطر إلى اتخاذ إجراءات حازمة للغاية".