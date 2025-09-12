وأوضح كوكس خلال مؤتمر صحفي: "ألقينا القبض عليه. في مساء 11 سبتمبر، تواصل أحد أفراد عائلة تايلر روبنسون مع صديق للعائلة الذي اتصل بمكتب شريف مقاطعة واشنطن بمعلومات تفيد بأن روبنسون اعترف لهم أو ألمح بأنه نفّذ الحادثة".

وأضاف أن "المشتبه باغتياله الناشط المحافظ تشارلي كيرك له خلفية سياسية وأنه يعارض معتقداته".

وقال مصدر إن والد المشتبه به شاهد لقطات كاميرات المراقبة وعمل مع قس على حث ابنه على تسليم نفسه في قضية قتل الناشط تشارلي كيرك.

هروب لأكثر من 24 ساعة

وظل المشتبه به في قتل كيرك هاربا من الشرطة وعناصر الأمن الاتحادي لأكثر من 24 ساعة عقب واقعة إطلاق النار الأربعاء، حين أطلق رصاصة واحدة قتلت كيرك، الحليف المقرب لترامب، خلال ظهوره في جامعة "يوتا فالي" في أوريم.

وفي وقت سابق، قال محققون أميركيون إنهم عثروا على بندقية مزودة بمغلاق يُعتقد أنها استُخدمت في قتل كيرك، ونشروا صورا لشخص موضع اهتمام.

وعمم مكتب التحقيقات الاتحادي صورا منخفضة الدقة، يبدو أنها ملتقطة من كاميرات أمنية، تُظهر شخصا يرتدي قميصا أسود ونظارات شمسية سوداء وقبعة بيسبول داكنة. ويبدو أن القميص ذو الأكمام الطويلة يحمل صورة نسر أصلع يطير فوق علم الولايات المتحدة.

ونشرت جهات إنفاذ القانون مقطع فيديو يُظهر الرجل وهو يجري فوق سطح مبنى ثم يهبط إلى الأرض.

وكان كيرك، وهو مؤلف ومقدم بودكاست، حليفا وثيقا لترامب، وساعد في حشد الدعم للحزب الجمهوري بين الناخبين الأصغر سنا.

وكان أيضا الشريك المؤسس ورئيس مجموعة الطلاب المحافظة "ترنينغ بوينت يو.إس.إيه"، وظهر في جامعة "يوتا فالي" الأربعاء ضمن جولة مخطط لها تضم 15 فعالية في جامعات أمريكية.

وأثار مقتله موجة غضب وتنديدا بالعنف السياسي من الديموقراطيين والجمهوريين وحكومات أجنبية.