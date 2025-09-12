وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الميركية، لمح ترامب إلى إمكانية فرض عقوبات مشددة على روسيا على خلفية حرب أوكرانيا.

لكنه أشار في الوقت نفسه إلى ضرورة تقديم كييف تنازلات.

وقال ترامب لدى سؤاله عما إذا كان رفض روسيا وضع حد للنزاع يشكل اختبارا لصبره: "إنه ينفد، وينفد سريعا".

وشدد الرئيس الأميركي على وجوب "مساهمة الطرفين" من أجل التوصل إلى حل، ينهي الحرب المستمرة منذ سنوات.

وأضاف: "إنه أمر مذهل. عندما يريد بوتين القيام بذلك (التوصل إلى اتفاق)، لم يرد (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي ذلك. وعندما أراده زيلينسكي لم يرده بوتين".

وتابع: "الآن زيلينسكي يرغب في الأمر بينما هناك علامة استفهام بشأن بوتين. سنضطر إلى اتخاذ إجراءات حازمة للغاية".