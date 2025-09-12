وقال الرئيس الجمهوري إنّ الراحل "كان يناضل من أجل اللاعنف. هذه هي الطريقة التي أودّ أن يردّ بها الناس" على اغتياله، مشيرا، من دون أيّ تفاصيل، إلى أنّ لديه "مؤشّرا" على دوافع مطلق النار الذي ما زال طليقا.

وبعد مرور أكثر من 24 ساعة على هذا الاغتيال الذي صدم بلدا منقسما سياسيا بشدّة، تواصل السلطات مساعيها الرامية للعثور على منفّذ الجريمة.