وتجرى هذه التدريبات فيما يحرز الجيش الروسي تقدما على الجبهة الأوكرانية ويكثف هجماته الجوية على مدن أوكرانيا.

وقبيل بدء المناورات، أعلنت روسيا فجرا أنها أسقطت خلال الليلة الماضية 221 مسيّرة أوكرانية في واحدة من أوسع الهجمات التي يشنها الجيش الأوكراني منذ بدء النزاع.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "بدأت المناورات الاستراتيجية المشتركة بين القوات المسلحة الروسية والبيلاروسية".

وتتواصل المناورات حتى الثلاثاء قرب مدينة تقع شرق العاصمة البيلاروسية مينسك، على ما ذكرت السلطات البيلاروسية.

وقال الجيش الروسي إن بعض "التمارين العملية" ستجري أيضا على الأراضي الروسية وفي بحر بارنتس وبحر البلطيق.

وأعربت بولندا وليتوانيا ولاتفيا الأعضاء في الناتو والمجاورة لبيلاروسيا عن استيائها من هذه التدريبات المقامة قرب حدودها.

وعززت الدول الثلاث التدابير الأمنية وفرضت قيودا على الملاحة الجوية في بعض المناطق فيما أمرت وارسو بإغلاق تام لحدودها مع بيلاروسيا خلال التدريبات.

وطلبت روسيا، الخميس، من وارسو "إعادة النظر بالقرار المتخذ (بإغلاق الحدود) في أسرع وقت" منددة بـ"إجراءات مواجهة".

وأثار توغل حوالى 20 مسيرة ليل الثلاثاء الأربعاء في المجال الجوي البولندي والذي اعتبرته وارسو وحلفاؤها متعمدا في حين نفت موسكو ذلك، غضبا في بولندا ووصفته الدول الغربية بأنه استفزاز.

واستعانت وارسو بطائراتها وتلك العائدة لدول حلف شمال الاطلسي لإسقاط المسيرات.

ورأى رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن ما حصل كان الأقرب "إلى نزاع مفتوح" منذ الحرب العالمية الثانية.