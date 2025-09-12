وقال الرئيس دونالد ترامب إن المحققين يحرزون تقدما في تعقب المسلح الذي أطلق رصاصة واحدة، الأربعاء، أصابت عنق تشارلي كيرك (31 عاما)، وهو مؤلف ومقدم برنامج إذاعي عبر الإنترنت (بودكاست) لعب دورا في حشد أصوات الشبان المحافظين وإعادة ترامب إلى البيت الأبيض.

ولا يزال المسؤولون يصفون الرجل في الفيديو بأنه شخص محل اهتمام، وليس مشتبها به، لكنهم أكدوا وجوده في موقع الجريمة في جامعة "يوتا فالي" في أوريم بولاية يوتا.

كان كيرك في الحرم الجامعي في إحدى فعاليات التوعية الطلابية التي ينظمها، والتي تميزت بطريقته المعتادة في تلقي الأسئلة وتحدي الخصوم في مناظرة بشأن أكثر القضايا المثيرة للجدل، ومنها العنف المسلح والعرق. وحضر الفعالية نحو 3 آلاف شخص.

وجاءت واقعة إطلاق النار في خضم أطول فترة عنف سياسي في الولايات المتحدة منذ سبعينيات القرن الماضي.

ووثقت رويترز أكثر من 300 حالة من أعمال العنف ذات الدوافع السياسية في مختلف الأطياف الأيديولوجية منذ هجوم أنصار ترامب على مبنى الكابيتول الأميركي في السادس من يناير 2021.

ونجا ترامب نفسه من محاولتي اغتيال، إحداهما أصابته بجرح في أذنه خلال فعالية انتخابية في يوليو 2024، والأخرى بعد شهرين أحبطها عملاء اتحاديون.

وأظهر مقطع فيديو عرض في مؤتمر صحفي في وقت متأخر من الخميس رجلا يمشي على سطح المبنى الذي أُطلقت منه الرصاصة، قبل أن ينزل للأرض ويغادر الحرم الجامعي. وفي الجهة المقابلة، دخل الرجل إلى منطقة تغطيها الأشجار حيث وجد المسؤولون ما وصفوه ببندقية عالية الدقة تعمل بآلية الترباس يعتقدون أنها استخدمت في إطلاق النار.

وطلب سبنسر كوكس حاكم ولاية يوتا، الذي ظهر في مؤتمر صحفي مع كاش باتيل مدير مكتب التحقيقات الاتحادي ومسؤولين آخرين، مساعدة الجمهور في التعرف على الشاب النحيل الذي كان مظهره مخفيا بشكل جزئي بقبعة بيسبول داكنة ونظارة شمسية.

وعرض مكتب التحقيقات الاتحادي مكافأة قدرها 100 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على قاتل كيرك.

وألغى جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي رحلة إلى نيويورك وتوجه بدلا من ذلك إلى ولاية يوتا لرؤية عائلة كيرك ونقلهم مع نعش كيرك إلى أريزونا على متن طائرة الرئاسة الثانية.

وقال ترامب إنه سيمنح كيرك وسام الحرية الرئاسي، وهو أعلى وسام مدني في البلاد.

وقال ترامب للصحفيين "كان تشارلي كيرك شخصا عظيما ورجلا عظيما، عظيما في كل شيء، خاصة مع الشبان".

وأضاف "يقطع المحققون خطوات كبيرة نحو العثور على قاتل تشارلي كيرك. نأمل أن نقبض عليه وسنتعامل معه بشكل مناسب للغاية".