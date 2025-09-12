وأضاف الوزير عبر منصة إكس، أن المشتبه بهم كانوا ناشطين في التنظيم وقدموا دعما ماليا، وقد ألقي القبض عليهم في 38 محافظة من أصل 81 محافظة تركية بما في ذلك العاصمة أنقرة وإسطنبول وهي أكبر مدينة.

وقال يرلي قايا إنه جرى ضبط أسلحة غير مرخصة ووثائق داعشية ومواد رقمية في المداهمات.

ونفذ داعش هجمات عدة على تركيا على مدار العقد الماضي، بما في ذلك قصف مزدوج على مسيرة سياسية في 2015 الذي أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص في أكثر هجوم إرهابي فتكا في البلاد.