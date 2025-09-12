وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر تليغرام إن 9 من المسيرات التي "اعترضت وأسقطت"، استهدفت منطقة موسكو و28 أخرى منطقة تضم سان بطرسبرغ ثاني كبرى المدن الروسية في شمال غرب البلاد.

في هذه المنطقة البعيدة عن الجبهة والقريبة من دول البلطيق وفنلندا، تسبب الهجوم بحريق في سفينة راسية في مرفأ بريمورسك في بحر البلطيق، على ما قال الحاكم ألكسندر دروجدينكو.

وأوضح عبر تليغرام أن فرق الإطفاء سيطرت على الحريق وما من خطر لحصول تسرب نفطي.

وأتى ذلك فيما تباشر روسيا وبيلاروسيا، الجمعة، مناورات عسكرية مشتركة واسعة، وبعد يومين على انتهاك مسيرات المجال الجوي البولندي.

وفيا اتهمت وارسو روسيا بانتهاك مجالها الجوي، نفت موسكو أن تكون استهدفت بولندا مشددة على أن لا دليل بأن المسيرات روسية.

وتستهدف روسيا أوكرانيا بانتظام بأسراب من المسيرات في إطار هجومها المتواصل منذ اجتياحها البلاد في فبراير 2022.