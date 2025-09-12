وردا على سؤال بشأن الطائرات المسيّرة التي انتهكت أجواء بولندا ليل الثلاثاء-الأربعاء والذي اعتبرته وارسو فعلا روسيا متعمّدا، قال ترامب للصحافيين "ربما كان ذلك نتيجة خطأ"، مضيفا "لكن على أي حال، أنا لست راضيا عن أي شيء في هذا الوضع".

وكانت بولندا قد فرضت قيودا على الملاحة الجوية على طول حدودها الشرقية، بعد دخول أكثر من 10 مسيّرات روسية المجال الجوي للبلاد، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء البولندية الخميس، نقلا عن متحدث باسم هيئة الطيران.

ويجتمع مجلس الأمن الدولي الجمعة لبحث مسألة اختراق المسيرات الروسية المجال الجوي البولندي.

وتلقت بولندا دعما من حلفائها في حلف شمال الأطلسي في إسقاط الطائرات المسيرة، في سابقة يطلق خلالها أحد أعضاء التحالف العسكري الغربي النار خلال الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكدت روسيا أنها لم تكن تنوي قصف أي أهداف في بولندا، وأنها لن تتطرق إلى مزيد من التفاصيل عن الحادث.

وقال قائد بارز في حلف شمال الأطلسي إنه لم يتضح بعد ما إذا كان توغل الطائرات المسيرة متعمدا ولكن الحادث أثار تساؤلات حيال جاهزية حلف "الناتو" لمواجهة هجمات الطائرات المسيرة وأجج التوتر مع روسيا ودفع عددا من القادة الغربيين إلى السعي لفرض عقوبات جديدة على موسكو والتشكيك في التزامها بجهود السلام في أوكرانيا.

وصرّح الرئيس البولندي كارول نافروتسكي بأن "هذا الاستفزاز الروسي، مثلما يدرك الجنرالات وجنودنا جيدا، لم يكن سوى محاولة لاختبار قدرتنا على الرد".

وطلبت كل من سلوفينيا والدنمارك واليونان وفرنسا وبريطانيا، الأعضاء في مجلس الأمن، من المجلس المؤلف من 15 عضوا عقد اجتماع لمناقشة ملابسات الحادث.