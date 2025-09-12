وفي كلمته أمام مجلس الأمن، قال نيبينزيا: "ندين بشدة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة".

وأضاف: "نقدر الوساطة التي تقوم بها قطر لإنهاء حمام الدم في غزة وإطلاق سراح المحتجزين".

وشدد على أنه "لا يمكن التفاوض بينما توجه إسرائيل السلاح نحو المفاوض".

وندد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخميس، بالهجوم الذي شُن مؤخرا على العاصمة القطرية الدوحة، لكنه لم يذكر إسرائيل في البيان الذي وافقت عليه كل الدول الأعضاء البالغ عددها 15 ومن بينها الولايات المتحدة حليفة إسرائيل.

وجاء في البيان، الذي صاغته بريطانيا وفرنسا، أن "أعضاء المجلس شددوا على أهمية خفض التصعيد وعبروا عن تضامنهم مع قطر".

وأكد الموقعون على البيان على "دعمهم لسيادة قطر وسلامة أراضيها".

وتابع البيان: "أكد الأعضاء على ضرورة أن يظل إطلاق سراح الرهائن، بما في من قتلتهم حماس، وإنهاء الحرب والمعاناة في غزة أولويتنا القصوى".

وكانت إسرائيل قد استهدفت اجتماعا لقادة حماس في الدوحة، مما أسفر عن مقتل 6، من بينهم نجل القيادي البارز في الحركة خليل الحية و4 من مرافقي الوفد، إضافة إلى أحد عناصر الأمن الداخلي القطري.

وكشف تقييم نشرته القناة 12 الإسرائيلية، الخميس، أن "معظم القادة نجوا"، وأبرزهم خليل الحية وخالد مشعل.

وأعربت دولة قطر، الخميس، عن امتنانها الشديد لمسارعة دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية في إدانة "العدوان الإسرائيلي"، وإعرابها عن التضامن الواسع مع الدوحة.