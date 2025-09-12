وفي كلمتها أمام مجلس الأمن، قالت شيا إنه "رغم الطبيعة المؤلمة لهجوم الدوحة يعتقد ترامب أن ذلك قد يشكل فرصة للسلام".

وشددت على أنه "يجب القضاء على حماس في غزة".

وأضافت: "واشنطن تواصل مساعيها لوقف إطلاق النار في غزة وإنهاء النزاع".

وتابعت قائلة: "على مجلس الأمن الضغط على حماس بدلا من منحها شرعية".

ودان مجلس الأمن الضربات التي تعرضت لها قطر، في إشارة الى استهداف إسرائيل قادة حماس في الدوحة، من دون أن يأتي على ذكر الدولة العبرية بالاسم.

وفي البيان الذي يتطلب موافقة كل أعضاء المجلس، بما في ذلك الولايات المتحدة الحليفة الوثيقة لإسرائيل، أعربت الدول الـ15 عن "إدانتها للضربات الأخيرة على الدوحة، وهي أرض وسيط محوري" في جهود التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، مؤكدة "دعمها سيادة قطر وسلامة أراضيها".

وشدد أعضاء المجلس على "أهمية خفض التصعيد"، معربين عن "تضامنهم مع قطر" ومؤكدين "دورها الحيوي إلى جانب مصر والولايات المتحدة، في جهود الوساطة في المنطقة".

وأكد المجلس أن "إطلاق سراح الرهائن، بمن فيهم أولئك الذين قتلتهم حماس، وإنهاء الحرب والمعاناة في غزة، يجب أن يظلا الأولوية القصوى".

ومنذ هجوم حماس غير المسبوق إسرائيل في 7 كتوبر 2023، وما أعقبه من حرب إسرائيلية على قطاع غزة، ظل مجلس الأمن عاجزا إلى حد كبير عن اتخاذ أي إجراء بسبب الاستخدام المتكرر لحق النقض وخاصة من جانب الولايات المتحدة.

لكن الرئيس ترامب وجه انتقادا نادرا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب الغارات الجوية التي استهدفت قادة حركة حماس في قطر الثلاثاء، حيث لم يخف عدم ارتياحه للضربة.