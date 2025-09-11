وقال ماكرون في منشور على حسابه في منصة "إكس": "عقب توغلات الطائرات المسيرة الروسية في بولندا، قررت إرسال ثلاث مقاتلات رافال للمساعدة في حماية الأجواء البولندية، والجناح الشرقي لأوروبا مع حلفائنا في الناتو".

وتابع ماكرون: "كنت قد تعهدت بذلك أمس لرئيس الوزراء البولندي".

وأكمل الرئيس الفرنسي: "كما تحدثت في هذا الشأن مع الأمين العام لحلف الناتو ورئيس الوزراء البريطاني، اللذين يشاركان أيضا في حماية الجناح الشرقي".

وشدد على أن "أمن القارة الأوروبية هو أولويتنا القصوى". وختم: "لن نرضخ أمام التهديدات المتزايدة من روسيا".

وقالت قيادة العمليات بالقوات المسلحة البولندية، الأربعاء، إن بولندا استخدمت أسلحة لإسقاط طائرات مسيرة روسية انتهكت المجال الجوي البولندي.

وحسبما ذكرت القوات المسلحة البولندية، فإن "أجساما روسية تم إسقاطها"، ما يمثل المرة الأولى التي تتعامل فيها دولة في حلف "الناتو" بشكل مباشر مع أسلحة روسية في مجالها الجوي، منذ بدء حرب أوكرانيا في عام 2022.

وقال الرئيس البولندي دونالد توسك، إن بلاده دعت حلف الناتو لإجراء محادثات عاجلة، وتفعيل المادة الرابعة من ميثاق الحلف.

وعلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواقعة، وقال في منشور على منصته "تروث سوشيال": "ما قصة روسيا وانتهاكها للمجال الجوي البولندي لطائرات المسيرة؟، ها نحن نبدأ من جديد"، ولم يوضح ما يعنيه في الجزء الأخير من منشوره القصير.

من جهته، حذر الاتحاد الأوروبي من أن روسيا تحاول "اختبار وحدة" الحلفاء الغربيين.

ونفت وزارة الدفاع الروسية استهداف بولندا، واتهمت وزارة خارجيتها وارسو بنشر "خرافات" لتصعيد الحرب في أوكرانيا التي بدأت عام 2022.