وقالت الخارجية البريطانية في بيان إن رسائل البريد الإلكتروني بين الدبلوماسي المخضرم البالغ 71 عاما ورجل الأعمال الأميركي التي كشف عنها هذا الأسبوع "تظهر أن عمق ونطاق علاقة بيتر ماندلسون مع جيفري إبستين يختلفان كليا عما كان معروفا في وقت تعيينه".

وأضافت أنه "في ضوء ذلك، واحتراما لضحايا جرائم إبستين، فقد تمت إقالته من منصب السفير بأثر فوري".

واشتهر ماندلسون بتحركات سرية خلال مسيرة مهنية استمرت لأكثر من ثلاثة عقود، وأُقيل من المنصب الدبلوماسي البريطاني والرفيع بعد الكشف هذا الأسبوع عن عدد من الخطابات ورسائل البريد الإلكتروني التي وجهها إلى إبستين.

ورغم تراجع شعبية ستارمر في استطلاعات الرأي بعد سلسلة من الانتكاسات فقد دافع بقوة عن سفير بلاده أمس الأربعاء، وذلك مع اقتراب زيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع المقبل، والذي تربطه علاقة قوية مع ماندلسون.

وواجه ترامب تساؤلات أيضا بشأن صلاته بإبستين، فيما نفى البيت الأبيض صحة رسالة تردد أنها من ترامب إلى إبستين للتهنئة بعيد ميلاده.

وأكّد ترامب، الثلاثاء، أنّ التوقيع الممهور على رسالة معايدة يُعتقد أنّه أرسلها في 2003 إلى إبستين بمناسبة عيد ميلاده الخمسين ونشرتها المعارضة الديمقراطية الإثنين "ليس توقيعي".

وأوضح: "هذا ليس توقيعي ولا هذه طريقتي في الكلام. كل من يتابعني منذ فترة طويلة يعرف أنّ هذه ليست طريقتي في التعبير. هذا سخيف".