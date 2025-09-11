وفيما يلي لمحة عن أبرز الشخصيات التي استُهدفت:

- ميليسا هورتمان (2025) -

قُتلت النائبة في مجلس نواب ولاية مينيسوتا ميليسا هورتمان وزوجها بإطلاق نار في يونيو نفّذه مسلّح قالت السلطات إنها عثرت في سيارته على بيان وقائمة نواب وشخصيات أخرى ينوي استهدافها.

- دونالد ترامب (2024) -

استُهدف الرئيس دونالد ترامب بمحاولة اغتيال أثناء تجمّع انتخابي في باتلر في بنسلفانيا. أطلق مسلّح عدة طلقات نارية، ما أدى إلى مقتل شخص مشارك في التجمع وإصابة الرئيس بجروح طفيفة في الأذن.

وبعد بضعة شهور، أوقف رجل آخر بعدما رأى أحد عناصر الخدمة السريّة فوهة البندقية ظاهرة من بين الشجيرات في محيط ملعب "ويست بالم بيتش" للغولف حيث كان ترامب يمارس اللعبة.

- ستيف سكاليز (2017) -

قتل مسلّح كان يستهدف نواب جمهوريين، أثناء تدريب لمباراة بيسبول خيرية بمشاركة سياسيين، النائب ستيف سكاليز بإطلاق النار عليه.

- غابرييل غيفوردز (2011) -

نجت النائبة غابي غيفوردز من إطلاق نار أصابها في الرأس وأودى بحياة 6 أشخاص، بينهم قاض فيدرالي وأحد موظفيها. باتت حاليا ناشطة بارزة تطالب بوضع حد لعنف الأسلحة النارية.

- رونالد ريغان (1981) -

تعرّض الرئيس رونالد ريغان لإطلاق النار أدى لإصابته بجروح خطرة أثناء مغادرته فعالية أقيمت في فندق "هيلتون" في واشنطن.

وكان المهاجم جون هينكلي جونيور الذي حصل على إفراج غير مشروط في 2022.

قضى ريغان 12 يوما في المستشفى. وزادت الحادثة شعبيته إذ أبدى قدرة على الصمود والمحافظة على حس الفكاهة أثناء فترة تعافيه.

- هارفي ميلك (1978) -

قُتل السياسي في سان فرانسيسكو هارفي ميلك إلى جانب رئيس البلدية جورج موسكون حينها على يد موظف سابق في بلدية المدينة.

- جورج والاس (1972) -

أُطلق النار 4 مرّات على جورج والاس أثناء حملته الرامية للترشح للرئاسة عن الحزب الديمقراطي وذلك في مركز للتسوّق في لوريل في ماريلاند. وأصيب بالشلل مدى الحياة.

وسلّطت محاولة اغتيال والاس الذي عُرف بآرائه الشعبوية والمؤيدة للفصل العنصري، الضوء على التوترات التي سادت في فترة حرب فيتنام.

- روبرت إف. كينيدي (1968) -

قُتل روبرت، شقيق الرئيس جون إف. كينيدي الذي كان يقوم بحملة للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، بإطلاق النار عليه في "فندق أمباسادور" في لوس أنجلوس في كاليفورنيا.

وأدين فلسطيني أردني يدعى سرحان سرحان بعملية القتل وهو يقضي حاليا عقوبة بالسجن مدى الحياة في كاليفورنيا.

- مارتن لوثر كينغ (1968) -

اغتيل زعيم حركة الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ جونيور في ممفيس في تينيسي. وأدين جيمس إيرل راي بعملية القتل وتوفي في السجن عام 1998، لكن أبناء كينغ شككوا في أن يكون هو القاتل.

- مالكوم إكس (1965) -

قُتل رمز حركة الحقوق المدنية مالكوم إكس بوابل من الرصاص في نيويورك.

وجاء اغتياله بينما كان في ذروة تأثيره وفي غضون أشهر على إقرار قانون فيدرالي ألغى الفصل العنصري.

- جون إف كينيدي (1963) -

اغتال لي هارفي أوزوالد الرئيس جون إف. كينيدي بينما كان مع زوجته جاكي في موكب يمر في دالاس في تكساس.

وخلصت لجنة وارن التي تولّت التحقيق في عملية الاغتيال إلى أن أوزوالد، عنصر مشاة البحرية الذي عاش في الاتحاد السوفيتي، تصرّف بمفرده.