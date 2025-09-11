وقال نتنياهو في منشور عبر منصة "إكس": "تشارلي كان يتحدث بالحق ويدافع عن الحرية. حارب الأكاذيب ووقف بقوة دفاعًا عن الحضارة اليهودية المسيحية".

وأضاف: "تحدثت معه قبل أسبوعين فقط ودعوته إلى إسرائيل، لكن تلك الزيارة لن تتم. لقد فقدنا إنسانًا مذهلاً، وسيظل فخره بأمريكا وإيمانه بحرية التعبير مصدر إلهام دائم".

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن كيرك "كان صديقًا رائعًا لإسرائيل ومحاربًا شجاعًا من أجل الحقيقة والحرية، وقد قُتل في سبيل ذلك".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن وفاة كيرك (31 عامًا) بعد وقت قصير من تعرضه لإطلاق النار، مشيدًا بدوره في كسب أصوات الشباب خلال الانتخابات الأميركية، بحسب شبكة "سي إن إن".