وقالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند خلال مؤتمر صحفي: "هذا انتهاك للمجال الجوي القطري، في وقت تحاول به قطر العمل من أجل السلام".

وأكدت أناند أن بلادها تعتبر هذا الهجوم "غير مقبول".

وأدلت أناند بتعليقاتها عندما سئلت عما إذا كانت كندا ستحذو حذو المفوضية الأوروبية، التي قالت إنها ستقترح تعليق تدابير متعلقة بالتجارة في اتفاق الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل.

وأضافت للصحفيين على هامش اجتماع للحزب الليبرالي الحاكم: "نُقيّم علاقتنا مع إسرائيل".

وعندما سئلت تحديدا عما إذا كانت كندا تدرس فرض أي نوع من العقوبات على إسرائيل، أجابت: "سنواصل تقييم خطواتنا التالية".